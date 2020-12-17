закрыть
17 декабря 2020, четверг, 22:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В пятницу в Беларуси ожидается до -2°С

1
  • 17.12.2020, 19:20
  • 1,658
В пятницу в Беларуси ожидается до -2°С

Будет преобладать облачная погода.

Мокрый снег с дождем и до 2 градусов мороза ожидается в Беларуси 18 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет преобладать облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем на большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дождь. В отдельных районах возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3, днем будет от нуля до плюс 5 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина
Макаронная идея
Макаронная идея Игорь Эйдман
Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов