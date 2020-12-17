Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Генпрокуратуре 17.12.2020, 19:24

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Оппозиционеры требуют ареста Пашиняна.

Оппозиция Армении на сегодняшней акции протеста в Ереване выдвинула ультиматум Генеральной прокуратуре страны. Оппозиция требует до 21 декабря арестовать премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом заявил представитель оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян на митинге, который транслировался в YouTube.

Оппозиция требует предъявить Пашиняну обвинения в государственной измене.

"Мы требуем вызвать Пашиняна на допрос в качестве подозреваемого, после чего немедленно арестовать по обвинению в государственной измене. После этого Генпрокуратура должна прекратить его полномочия на посту премьера" - объявил на митинге Казинян.

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