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В Беларуси существенно подорожают сигареты

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  • 17.12.2020, 19:57
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В Беларуси существенно подорожают сигареты
иллюстрационное Фото: belmarket.by

Ставки акцизов на сигареты планируется увеличить на 15%.

Ставки акцизов на сигареты в 2021 году планируется увеличить на 15%, сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

"В отношении табачной продукции предусмотрено поэтапное увеличение ставок акцизов на сигареты в целом на 15% по всем ценовым группам", - сказал Кийко, комментируя поправки в Налоговый кодекс. Первого замминистра цитирует госагентство БелТА.

Что касается алкогольной продукции, то предлагается разделить вина, сидры на несколько групп и установить различные ставки акцизов для них в зависимости от содержания спирта. Ставки акцизов на пиво и пивной коктейль хотят сохранить на уровне 2020 года. Индексация ставок на другие виды алкогольной продукции запланирована в пределах прогнозируемой инфляции, проинформировал Кийко.

Акцизы на автомобильное топливо и моторные масла предлагается сохранить на уровне 2020 года.

Одновременно в обновленном Налоговом кодексе предлагают меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности. Среди них - введение временного до 1 января 2025 года льготного режима налогообложения доходов, полученного от участия в инвестиционных фондах (это касается налога на прибыль, подоходного налога, налога на доход).

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