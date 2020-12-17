Король Швеции признал неэффективной стратегию борьбы страны с COVID-19 4 17.12.2020, 20:10

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фото: epa

Карл XVI Густав рассказал, что в Швеции «много погибших, и это ужасно».

Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что Стратегия Швеции по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 провалилась. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT, передает gordonua.com.

"Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно", – заявил он.

Граждане, которые не смогли попрощаться с погибшими родственниками пережили "тяжелый и травмирующий опыт", отметил он.

На вопрос боится ли он заразиться коронавирусом, Густав заявил, что в последнее время COVID-19 "подбирается все ближе, и это явно, не то, чего ты хотелось бы".

По состоянию на 17 декабря от COVID-19 в Швеции умерло 7893 человек, тогда как в соседних Дании, Финляндии и Норвегии, которые ввели обязательный масочный режим и ограничили массовые мероприятия еще весной, жертв эпидемии в 8–20 раз меньше (992, 484 и 404 умерших соответственно).

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