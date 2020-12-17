закрыть
17 декабря 2020, четверг, 22:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы — настоящие герои! А вы?»

  • 17.12.2020, 20:41
  • 2,191
«Мы — настоящие герои! А вы?»

Жители Новой Боровой повесили на ограждение плакат.

Жители Новой Боровой повесили на ограждение плакат.

На плакате в том числе есть баскетболистка Елена Левченко, Мария Колесникова, академик Александр Мрочек, фотокорреспондент tut.by Вадим Замировский, Нина Багинская и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина
Макаронная идея
Макаронная идея Игорь Эйдман
Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов