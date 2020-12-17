«Мы — настоящие герои! А вы?»
- 17.12.2020, 20:41
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Жители Новой Боровой повесили на ограждение плакат.
Жители Новой Боровой повесили на ограждение плакат.
На плакате в том числе есть баскетболистка Елена Левченко, Мария Колесникова, академик Александр Мрочек, фотокорреспондент tut.by Вадим Замировский, Нина Багинская и другие.
Жители Новой Боровой повесили на ограждение плакат «Мы — настоящие герои! А вы?»— TUT.BY (@tutby) December 17, 2020
На плакате в том числе есть баскетболистка Елена Левченко, Мария Колесникова, академик Александр Мрочек, фотокорреспондент https://t.co/SAPdczGoiG Вадим Замировский, Нина Багинская и другие. pic.twitter.com/k8mQAMkrX0