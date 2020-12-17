К берегам Маршалловых островов прибило лодку с 649 килограммами кокаина

К берегам Маршалловых островов прибило лодку с 649 килограммами кокаина2
- 17.12.2020, 21:01
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Стоимость находки оценивается в $55 млн.
К берегу одного из атоллов Маршалловых островов прибило заброшенную лодку, внутри которой местные жители нашли 649 килограмм кокаина. Об этом сообщает Sky News.
Стоимость находки оценивается в $55 млн.
Кокаин был расфасован в сотни килограммовых свертков, упакованных в полиэтилен и проштампованных инициалами KW.
Полиция передала два килограмма кокаина Агентству по борьбе с наркотиками США для проведения расследования, а остальное было уничтожено.
Полиция предполагает, что наркотики происходят из Южной или Центральной Америки и они провели в Тихом океане один или два года.