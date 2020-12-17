закрыть
17 декабря 2020, четверг, 22:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

К берегам Маршалловых островов прибило лодку с 649 килограммами кокаина

2
  • 17.12.2020, 21:01
  • 3,126
К берегам Маршалловых островов прибило лодку с 649 килограммами кокаина
Фото: Marshall Islands Police

Стоимость находки оценивается в $55 млн.

К берегу одного из атоллов Маршалловых островов прибило заброшенную лодку, внутри которой местные жители нашли 649 килограмм кокаина. Об этом сообщает Sky News.

Стоимость находки оценивается в $55 млн.

Кокаин был расфасован в сотни килограммовых свертков, упакованных в полиэтилен и проштампованных инициалами KW.

Полиция передала два килограмма кокаина Агентству по борьбе с наркотиками США для проведения расследования, а остальное было уничтожено.

Полиция предполагает, что наркотики происходят из Южной или Центральной Америки и они провели в Тихом океане один или два года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина
Макаронная идея
Макаронная идея Игорь Эйдман
Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов