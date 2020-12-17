Как люди с инвалидностью перехитрили карателей 17.12.2020, 22:18

Фото: hockey.by

Лукашисты ждали начала акции людей с инвалидностью в одном месте, а она состоялась в другом.

17 декабря в Минске прошла акция людей с инвалидностью. Как следует из информации в sib_chat, её начало анонсировалось на площади Калинина. На место прибыли милиционеры на нескольких автомобилях. Однако протестующих они не дождались, были "задержаны" только специально оставленные игрушки с плакатами "Не забудем!", "Не простим!"на скамейке.

А сама акция прошла в других местах — на площади Независимости и возле ГУМа. В результате протестующих не задержали.

Уличные акции людей с инвалидностью проходят в Минске с середины осени. Несколько последних акций были сорваны милицией уже в самом начале, поэтому протестующие и пошли на хитрость.

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