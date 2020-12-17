Под прессом Алексей Мельников

17.12.2020, 23:08

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Алексей Мельников

Стратегический развал идет по всем линиям.

Разовые встречи державного с процеженной прессой – давно ритуал. Музей сушеных мумий и пыльных витрин с поддельными артефактами об успехах.

В перерывах метет словесная пурга пресс-секретарей.

Но есть факты. Символы отставания.

Накануне Китай добился нового успеха в космосе – привез на Землю лунный грунт. Космическая программа Китая шагает вперед огромными шагами – и в мирном, и, нужно полагать, - в военном отношении.

Россию догоняют, а где-то она от Китая уже отстает.

Отставание технологий на одной стороне идет параллельно с нарастанием бедности на другом. "Рывка", "прорыва", купленного ценой снижения жизненного уровня (как когда-то, в советские времена) – нет.

Стратегический развал идет по всем линиям – во внешней и внутренней политике, военном строительстве и оборонной промышленности, экономике, науке и образовании, медицине и культуре.

То, что нынешний порядок склеен угрозами, репрессиями, пропагандой, способно длить его существование, но не можете дать стране будущего. Принципиально, что он не может меняться, не показывает желания эволюции в более адекватную для мировой конкуренции форму. Похоже, даже и не понимает, что следует чем-то поступиться, пойти навстречу времени.

Дело ведь не просто в сказочном обогащении криминальной верхушки, оно в том, что порядки, установленные этой верхушкой, не позволяют конкурировать с мировыми центрами силы. Даже металлообрабатывающие станки и прессы для военных ракет, приходится завозить из Германии, стараясь обойти санкции за аннексию Крыма.

И во всем - враньё. Главное - самим себе. Убеждение себя, что все неправы и лишь российская верхушка следует верным курсом. Вы не согласны?! Не смешите наши дворцы, яхты и турбийоны.

Алексей Мельников, kasparov.ru

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