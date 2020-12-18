Ресторан или транспорт: медики выяснили, где больше вероятность заразиться COVID-19 1 18.12.2020, 8:36

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Исследование провели во французском Институте Пастера.

В барах и ресторанах риск заразиться коронавирусом является выше, чем в магазине или общественном транспорте.

Такие выводы сделали ученые из Франции, опросив 25,6 тысяч человек об обстоятельствах и местах заражения COVID-19, сообщается на сайте Института Пастера.

Кроме заведений общественного питания, высокий риск подхватить вирус сохраняется в спортзалах, однако это не касается занятий спортом на открытом воздухе.

Также исследователи обнаружили, что риск заражения повышается, если в доме живет много людей, а особенно – дети школьного возраста. Это объясняется тем, что у детей симптомы заболевания почти всегда отсутствуют.

Ученые обратили внимание на то, что их результаты следует воспринимать осторожно, поскольку исследование относится к периоду действия карантина.

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