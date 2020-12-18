Мечты – розовые, кресты – березовые 3 18.12.2020, 8:50

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Борис Желиба

Экономист устроил холодный душ лукашистам.

«Слышали о предложении Лукашенко придать так называемому «Всебелорусскому народному собранию» конституционный статус?», — пишет в статье на сайте «Народной Воли» доктор экономических наук Борис Желиба:

— Но я хочу заострить внимание читателей не на этом, а на другом – что дали белорусам предыдущие, как их называют, «Всебелорусские народные собрания». Проходят они раз в пять лет. Их решения оформляются в резолюции, которые направляются в администрацию Лукашенко, далее – в госорганы. По сути это директивы для исполнения на местах. Но одно дело – их сверстать, другое – выполнить, реализовать. Давайте сопоставим контрольные прогнозные показатели с их фактическими значениями, а заодно оценим качество работы стратегов, которые их обосновывали.

В нижеприведенной таблице отражены темпы изменения основных показателей белорусской экономики за последние две пятилетки (естественно, без текущего 2020 года). Приводятся темпы роста показателей, планируемые на пять лет в виде прогнозного задания, которые, естественно, не глядя одобрялись «всебелорусскими депутатами», и их фактические значения.

Индексы основных социально-экономических показателей Республики Беларусь, %

Сопоставляя приростные проценты заданий и фактические проценты, невооруженным глазом видно, что они отличаются, как небо и земля. Это лишний раз свидетельствует о качестве прогнозирования. Как видно из цифр 2011–2015 годов, составители прогнозных заданий были неисправимыми оптимистами. Приросты пятилетних показателей – все на десятки процентов: ВВП – на 62–68%, производительность труда – на 63–68% и т.п. Явно над чиновниками довлело указание свыше брать более напряженные планы, то есть на все смотреть сквозь розовые очки. Реалии оказались отрезвляющими. В итоге завалены были все напряженные темпы роста. Особенно показатель инвестиций в основной капитал, который вообще имел отрицательную динамику. Без инвестиций, как известно, развиваться весьма затруднительно. Правда, надо отметить, что в этой пятилетке для белорусской экономики провальными получились 2015–2016 годы, когда ВВП страны минусовал во многом под воздействием внешнего фактора: после аннексии Крыма и войны, развязанной в украинском Донбассе, Запад наложил на Россию экономические санкции. А это, естественно, аукнулось и экономике Беларуси.

Получив холодный душ от фактических результатов пятилетки 2011–2015 годов, чиновники экономического блока правительства умерили свой пыл и при составлении прогнозных показателей следующей пятилетки были более реалистичны и больше шли «от земли». Но и точность прогнозирования повысилась до одной десятой процента. Ростовые показатели задания на текущую пятилетку, а это хорошо видно из соответствующих данных таблицы, стали более скромными. Поскольку 2020-й год еще не закончился, вполне можно руководствоваться итогами прошлого, 2019-го, года. Потому как ясно, что итоговые показатели 2020 года будут существенно хуже предыдущего периода. Уже видно по статистике года, что падает ВВП, за три квартала на 16% снизился экспорт, разве что прибавит сельское хозяйство. Сопоставляя измерители темпов роста доходов населения и производительности труда в обеих пятилетках, нетрудно видеть нарушение важной макроэкономической закономерности: производительность труда должна расти опережающими темпами. В доходы населения входят и пенсии. А если взять, к примеру, темпы роста реальной зарплаты, достигнутые в 2019 году, которые составили 124%, и сравнить с таким же показателем производительности труда (108,2%), то хронический дисбаланс в экономике страны становится очевидным.

Таким образом, вполне можно констатировать, не дожидаясь окончания уходящего 2020 года, что задание текущей пятилетки, освященное в свое время очередным «Всебелорусским народным собранием», также успешно провалено. Судьба экономических резолюций очередного народного схода, который все время откладывается, предрешена: мечты окажутся розовыми, кресты – березовыми.

Никакое «Всебелорусское собрание» с подконтрольными депутатами пусть и в новых конституционных одеждах не разрешит политический кризис в стране, не снимет протестную активность населения. Проблемы экономики Беларуси разрешат только новые президентские выборы, проведенные строго по международным стандартам, за которыми последуют серьезнейшие реформы.

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