Стало известно, как вырастут поборы после введения нового транспортного налога

Стало известно, как вырастут поборы после введения нового транспортного налога19
- 18.12.2020, 8:58
- 12,593
Дармоеды во власти решили обобрать белорусских водителей.
Министерство финансов рассчитывает, что поступления от транспортного налога будут составлять до Br500 млн в год, сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на заседании «палатки», передает БелТА.
«Оценка с учетом потенциального количества плательщиков транспортного налога - порядка Br450-500 млн, когда система заработает в полной мере», - сказал Дмитрий Кийко.
«От госпошлины мы собирали в среднем в год около Br300 млн, из этой суммы 60% - от физических лиц, 40% - от организаций», - отметил Дмитрий Кийко.
Как сообщалось, с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог.