Стало известно, как вырастут поборы после введения нового транспортного налога 19 18.12.2020, 8:58

12,593

Фото: tut.by

Дармоеды во власти решили обобрать белорусских водителей.

Министерство финансов рассчитывает, что поступления от транспортного налога будут составлять до Br500 млн в год, сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на заседании «палатки», передает БелТА.

«Оценка с учетом потенциального количества плательщиков транспортного налога - порядка Br450-500 млн, когда система заработает в полной мере», - сказал Дмитрий Кийко.

«От госпошлины мы собирали в среднем в год около Br300 млн, из этой суммы 60% - от физических лиц, 40% - от организаций», - отметил Дмитрий Кийко.

Как сообщалось, с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».