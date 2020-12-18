Медики объяснили, как правильно носить маски от COVID-19 зимой 18.12.2020, 9:54

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Простые правила повышают шансы на защиту от коронавируса.

Ношение защитной маски — один из ключевых способов эффективной профилактики коронавирусной инфекции, поэтому важно знать, как правильно носить маску зимой, чтобы она не теряла своих функций, пишет lenta.ua.

По мнению специалистов, основное правило ношения маски зимой — чаще менять ее. "Если в маске скопился конденсат, что в холодное время года чревато образованием своеобразных сосулек, то нужно заменить ее на новую. Снег, конденсат — нужно обращать внимание на такие вещи", — советуют врачи.

Специалисты считают, что маски с клапаном, которые можно увидеть на лицах некоторых людей на улицах, предназначены для заведомо здоровых людей — то есть, для медицинского персонала или переболевших, которые точно знают свой статус. Если вы не уверены на 100 процентов, что переболели COVID-19, то избегайте масок с клапаном, так как с ними вы будете подвергать опасности здоровье окружающих людей.

Существуют маски, которые опускаются на шею подобно платку — такие защитные средства неплохо подходят для зимы. "Сегодня начали производить одежду с учетом ситуации с коронавирусом — в ней предусмотрены, например, крепления для масок. На примере одежды мы видим, как меняется мир, чтобы скорее победить пандемию COVID-19", — заключили медики.

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