Белорус после «суток» в ИВС заболел COVID-19 и умер 2 18.12.2020, 10:29

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Фото: TUT.BY

Однокамерник Сергея Щетинко был с температурой.

В Осиповичах после двух недель болезни с COVID-19 умер 57-летний Сергей Щетинко. Инфекцию, считает его жена Алла, мужчина подхватил в изоляторе временного содержания, куда его отправил суд, признав виновным в участии в несанкционированном мероприятии: они с женой и еще несколькими людьми фотографировались в парке. При этом в свидетельстве причина смерти Сергея Щетинко не указана, пишет tut.by.

Алла Щетинко рассказывает, что их с мужем задержали 12 ноября: ее — на работе, его — дома. Накануне вечером они фотографировались в городском парке, и мужа, по словам женщины, вычислили по яркой куртке — по записи с видеокамер ресторана.

Из РОВД Аллу выпустили, а Сергея отправили в ИВС. На следующий день был суд, который признал супругов виновными в участии в несанкционированном мероприятии. Аллу оштрафовали на 10 базовых величин, или 270 рублей. Сергею назначили наказание в виде 10 суток под арестом.

Арест Сергей отбывал в Осиповичском ИВС и вышел на свободу днем 22 ноября, это было воскресенье. По словам супруги, он уже тогда говорил, что чувствует себя так, будто подхватил простуду. И рассказал, что около суток был в одной камере с мужчиной, у которого была высокая температура и которого подселили к ним на время, а после перевели в другую камеру.

В среду, 25 ноября, Сергей плохо чувствовал себя на работе, но в поликлинику поехал после рабочего дня. У него была повышенная температура — около 38,7 °С, продолжает Алла Щетинко. Ему открыли больничный в этот же день, взяли мазок из носоглотки для анализа ПЦР. Алла прошла эту же процедуру на следующий день — она тоже почувствовала недомогание и считает, что заразилась от мужа.

У обоих супругов был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Следующие две недели Щетинко провели дома. Один раз Алла вызывала скорую для мужа: он жаловался на боль в груди, у него была высокая температура. Бригада врачей сбила температуру, но в госпитализации отказала: по их словам, для этого не было оснований.

Ровно через 2 недели после первого приема Сергей Щетинко пошел в поликлинику — 9 декабря врач хотел закрывать больничный. Сергей, говорит жена, попросил продлить его до пятницы:

— Сергей объяснил врачу, что чувствует себя не очень хорошо. К тому же у него работа на улице: он был слесарем, делал стропальные работы — работал на Осиповичском заводе железобетонных конструкций. Сергей сказал врачу: «В четверг если выйду на работу, в пятницу снова к вам приду». И врач продлила больничный до понедельника.

В пятницу, 11 декабря, Сергей умер. По словам жены, он пошел с сыном менять колеса в машине, ойкнул, упал — и всё. В свидетельстве о смерти указано, что причина смерти неизвестна: код R99 расшифровывается как «другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти» (копия документа есть в редакции tut.by). По словам жены, каких-то серьезных проблем со здоровьем у ее супруга раньше не было. Алле Щетинко сказали, что для установления причин смерти материалы отправили на экспертизу в Могилев, ее результат будет месяца через два.

— Я не знаю, что еще делать, — говорит вдова. — Единственное, что я сделала, это настояла на том, чтобы врач в поликлинике хотя бы мне назначила дополнительные анализы. Коронавирус дал мне осложнения на кишечник, печень. Сергею — на легкие, видимо: во время больничного ему делали КТ, которая показала поражение 25% легких, но содержание кислорода было в норме.

Через 3 дня после смерти Сергея Щетинко ему на работу пришло извещение об оплате времени пребывания в изоляторе. Алла Щетинко пока не знает, нужно ли будет ей платить — с учетом новых обстоятельств.

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