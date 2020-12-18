Шура пилит уже сильно покосившийся сук под собой 1 18.12.2020, 11:16

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Урок экономики для прогульщика Лукашенко.

Вчера с подачи шкловского узурпатора марионеточный Минфин анонсировал целый ряд новых поборов с белорусов. Логика проста: чем больше налоги сделаем, тем больше денег получим. Разве не так? А вот и нет, пишет телеграм-канал МКБ.

Агроэкономист точно прогулял тему «Кривой Лаффера» по макроэкономике. А смысл ее прост: увеличение налоговой ставки первоначально приводит к увеличению бюджетных поступлений, но после определенного уровня приводит к падению.

В Беларуси такое развитие событий означает - повышение поборов, которое приведет наоборот к уменьшению поступлений в бюджет. Это произойдет из-за того, что у людей пропадут стимулы честно платить налоги и сборы, зато активируются поиски новых методов ухода от платежей.

И это не говоря про увеличение оттока инвестиций из-за роста налогов, уменьшения реальных доходов населения, что приведет к падению качества жизни населения.

Шура снова думает, что пилит золотые гири, а на самом деле пилит уже сильно покосившийся сук, на котором сидит... пока еще.

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