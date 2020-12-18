Назван самый популярный цвет авто в мире 18.12.2020, 11:23

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иллюстрационное фото

Предпочтения разнятся в зависимости от региона.

Производитель эмалей для кузова Axalta рассказал, какой цвет для автомобиля является бесспорным лидером в мировом масштабе, сообщает enovosty.com.

По данным компании, доля белых автомобилей в мире составляет 38%. В два раза проигрывает черный: на машины, окрашенные в него, приходится 19%, немного уступает серый - 15%.

В Axalta отметили, что если рассматривать машины премиум-сегмента, то первое место по популярности все-таки за черным. В Европе, например, 62% дорогих автомобилей окрашены в черный или серый цвета.

Также предпочтения разнятся в зависимости от региона: в Китае на белые машины приходится 57% автопарка, а в Европе он делит популярность с серым - у каждого из них по 25%.

Желтый и золотой признаны аутсайдерами - их не любят практически во всем мире, исключением является, пожалуй, КНР, где примерно 5% авто ездят по дорогам страны в этом цвете.

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