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Сергей Михалок с проектом Drezden выпустил песню-манифест

  • 18.12.2020, 11:30
Сергей Михалок с проектом Drezden выпустил песню-манифест
Сергей Михалок

Главная мысль песни: «Пока народ един — он непобедим».

Сергей Михалок и группа DREZDEN представляют новый клип «BARRIKADO» — своеобразный манифест в ответ на происходящие в Беларуси события.

Сергей остается верен себе: свое общественное мнение высказывает исключительно в творчестве. Новый клип, как всегда, полон литературных ребусов и философских текстов, которые присущи группе DREZDEN. Но главной мыслью, проходящей через весь текст, становится фраза: «Пока народ един — он непобедим».

– Культурные баррикады сильнее оружия и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина «Barrikado» лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, оголенные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалоге и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве? — рассказывает режиссер видео, популярный фотограф из Минска Каролина Полякова.

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