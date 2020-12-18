У Путина что-то не сходится Дмитрий Травин, «Росбалт»

18.12.2020, 11:36

Дмитрий Травин

А к тем, кто следил за Навальным, появились вопросы.

Итак, Путин все объяснил. Навальный связан со спецслужбами США, поэтому ФСБ вела за ним слежку, но не травила. Здесь сразу возникает вопрос. Слежка за агентом обычно сводится к тому, чтобы поймать его в момент тайной передачи врагу наших секретов. Но Навальный — «агент» специфический. Не он передает, а ему передают. И не сведения о военных секретах, а сведения о коррумпированных чиновниках. Информацию не только не тайную, но предназначенную к обнародованию на следующий же день после ее «получения от американских спецслужб». Хотелось бы услышать от Владимира Владимировича, в чем, собственно, состояла слежка? «Американские спецслужбы» могли бы отправлять Навальному свою информацию электронной почтой, а копию сразу же слать в ФСБ, Следственный комитет и Кремлевскую администрацию на тот случай, если те вдруг захотят ловить коррупционеров. Зачем было гонять бедных эфэсбешников по всей России-матушке за наши налоги? В чем состояло их конкретное задание?

Что-то в объяснении Путина явно не сходится. Или ездили они все же для другой цели, или ФСБ просто имитирует деятельность, сначала сочиняя миф, будто кто-то является американским агентом, а затем раздувая штаты и финансирование для «обезвреживания» этого агента. Путина, впрочем, расспрашивать бесполезно: он сказал все, что хотел. А вот у ребят, которые годами ездили за Навальным, растрачивая деньги на бессмысленную работу, я хотел бы кое-что спросить. Они случайно не видели, кто его отравил? Они несколько лет просто имитировали деятельность, или действительно хоть как-то следили за Навальным? А если следили, то неужели все прошляпили? Неужели даже сейчас они не могут зайти к своему генералу и доложить, что там-то и там-то видели подозрительных людей и подозрительные действия стороны таких-то лиц. И что ФСБ может этих лиц обнаружить для того, чтобы раскрыть историю с отравлением и спасти свою честь.

Но, боюсь, эти ребята ничего не умеют и ничего не видели. Или же видели таких лиц, про которых им лучше помалкивать.

Дмитрий Травин, «Росбалт»

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