Наталья Херше: Готова пройти свой путь до конца с высоко поднятой головой 8 18.12.2020, 14:32

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Наталья Херше

Брат осужденной белорусски из Швейцарии рассказал о их встрече в СИЗО.

С белорусской из Швейцарии Натальей Херше, осужденной к 2,5 годам заключения за сорванную с омоновца маску, встретилась адвокат. Женщина должна обжаловать приговор в городском суде Минска.

По словам адвоката, Наталья держится бодро, знает, что правда за ней, сообщает «Радыё Свабода».

Наталья Херше не будет отказываться от гражданства Беларуси, сообщил ее брат Геннадий. С таким предложением обратился ее партнер, швейцарец Роберт Штегели.

Брат встретился с Натальей в СИЗО на Володарского 11 декабря впервые за три месяца заключения. Встреча длилась около часа, разговаривали через стекло.

Он сказал, что Наталья выглядит хорошо, у нее отличное настроение и высокий душевный подъем.

«Письмо Роберта я прочитал слово в слово. Наташа никогда не откажется от белорусского гражданства. Она осознает, что оказалась заложницей существующего преступного режима. Готова пройти свой путь до конца с высоко поднятой головой. Это ее карма. Ни о чем не жалеет», — сказал Геннадий.

В жодинской тюрьме Наталья Херше провела последние четверо суток вместе с заключенной журналисткой Екатериной Андреевой. А потом перевели на Володарку.

«Их 9 человек, из которых 4 политические. Среди них Наталья Реентова – девушка, которая укусила силовика за ногу в троллейбусе в Минске. Веселая «хохотушка», настроение всем поднимает, — говорит Геннадий. - Наталья приятно удивлена, что ее история получила такой широкий резонанс и что ее имя теперь знает каждый неравнодушный белорус».

По словам Геннадия, отношение персонала тюрьмы и условия содержания в Наталье сейчас лучше, чем в Жодино.

«Она много рисует, начала отвыкать от немецкого, но, кажется, в тюремной библиотеке специально для нее заказали немецкую литературу. Не голодает, а с нашими передачами и подавно. Спит неплохо, не жалуется. Душ – раз в неделю, времяпровождения — два раза в 3 дня по часу 15 минут. Приговор встретила достойно, к нему была готова. Передавала всем привет. Верить, что надолго это не затянется», - сказал Геннадий

В одном из писем Наталья пишет, что ее настроение, несмотря ни на что, отличное.

«Все будет так, как положено. И никак иначе. То, что поначалу кажется катастрофой, в итоге может обернуться большим шансом. Верю, так и есть», — пишет она.

За решеткой Наталья рисует сокамерниц. В январе ее рисунки будут выставляться в Лионе на выставке работ заключенных.

«Всем нарисовала портреты, и сокамерницы с радостью послали их домой». - говорит Геннадий.

Советский районный суд Минска приговорил два с половиной года колонии строгого режима гражданке Швейцарии Наталье Херше за применение насилия к омоновцу на акции протеста против режима Александра Лукашенко.

По уголовному делу, 19 сентября Херши задержали на митинге. Во время задержания Наталья не выполнила требования пойти в спецтранспорт и схватила 22-летнего омоновца Сергея Кончика за лицо. Сорвала балаклаву, тем самым «испортив форменное обмундирование» и «нанеся телесные травмы» в виде царапин. Материальный ущерб за порчу балаклавы составил всего 1 рубль.

Сначала Наталье присудили 15 суток ареста, а потом завели уголовное дело по части 2 статьи 363 и взяли под стражу. Приговор ей вынесли 7 декабря, почти через три месяца после задержания.

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