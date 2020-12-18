Скоро карточки! 3 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

18.12.2020, 11:53

4,956

Антон Орехъ

Не пора ли ограничить людей в Кремле?

Как в школе начинают с алфавита и складывания два плюс два, так и всякий экономист первым делом изучает, чем плановая распределительная экономика отличается от рыночной — это азы! Совмещать одно с другим невозможно, как невозможно употреблять горох с лимонадом. Либо у нас рынок — либо совок.

Экономисты у Путина, быть может, и не великие, но не идиоты, и все это они прекрасно понимают. Но Путин управлять страной не умеет. Он насквозь советский человек и живет воспоминаниями о том, как колбаса была по 2.90. Правда, Владимир Владимирович подзабыл, что даже в его родном Ленинграде при стабильной цене на колбасу самой колбасы не было. Не только экономика, но и простой житейский опыт учат нас тому, что если вы устанавливаете фиксированную цену на товар, то после этого товар пропадает и начинается дефицит. А за ним — спекуляция. Недавно же регулировали цены на лекартсва! Чем кончилось? Лекарства пропали! Потому что в рыночной экономике цена берется все-таки не с потолка. Цена может нам не нравиться. Монополизация и низкая конкуренция тому причиной или еще что-то — это вам специалисты лучше скажут. Но цена на товары не подчиняется приказам.

Впрочем, найти способ удержать цены на определенные продукты можно. Но вы имейте в виду, что торговать себе в убыток продавцы не станут. И все, что они недополучат на этих товарах, они заложат в цену других. Но для чего вообще все это делается? Фиксируются цены на самые необходимые вроде бы продукты, чтобы самые бедные люди не умерли с голоду. Вот эта вся история — она же лучше всего показывает, до чего мы дошли! Фиксированные цены, а потом что — карточки и талоны после двадцати лет процветания?

У нас прожиточный минимум такой, что даже бомжам не хватает. У нас пенсии такие, что старики действительно могут себе позволить только хлеб и гречку. И да, именно эти люди очень нужны Путину на выборах. Они тоже помнят про колбасу по 2.90 и считают, что раньше было лучше.

И поддержат любые ограничения, потому что для них это уже вопрос выживания. Вот нам говорят, что «вы не обращайте внимания на курс доллара — что вам до него, вы же в рублях получаете». Забывая добавить, что после Крыма рубль упал почти в три раза, а цены и тарифы выросли не на два процента, а иной раз тоже в разы. А доходы ваши, хорошо если остались на прежнем уровне.

Те самые рубли, которые вы получаете, не обращая внимания на курс валюты. Но лекарства — импортные, любой прибор, сложнее амбарных деревянных счет — импортный. При всех эмбарго и импортозамещении, жратва в магазинах — сплошь привозная. Так может, не случайно цены-то растут? И может не их ограничивать, а вот этих людей в Кремле ограничить пора?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».