В Беларуси включили печатный станок? 8 18.12.2020, 12:07

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Резко выросла денежная база.

Денежная база в Беларуси за ноябрь резко увеличилась, достигнув исторического максимума своего объема – 11,475 млрд BYN, увеличившись за месяц на 1,17 млрд BYN – сразу на 11,4%! За год (с ноября 2019-го) денежная база выросла на 30,0%. А «покрытие» денежной базы золотовалютными резервами снизилось до 5,5-летнего минимума, пишет infobank.by.

Денежная база (ДБ) – это первичные деньги, создаваемые и контролируемые Национальным банком. ДБ является основой для создания денежной массы системой коммерческих банков, а также одним из инструментов денежного управления: или насыщения деньгами экономики или изъятия денег из экономики в зависимости от потребностей и поставленных задач.

То есть, рост денежной базы является «предвестником» роста национальной денежной массы: в белорусских рублях. А ведь именно ограничение роста BYN-рублевой денежной массы, в том числе через ограничение прироста ДБ, как раз и позволило стабилизировать ситуацию на валютном рынке в последние месяцы: в июле-октябре денежная база сокращалась.

Но уменьшение количества денег в экономике приводит к другого рода проблеме – замедлению или даже прекращению ее роста.

И вот теперь денег станет заметно больше: ноябрьский прирост ДБ (на 1,170 млрд BYN, на 11,4%) оказался одним из наибольших месячных приростов за все время.

И теперь, на конец ноября 2020-го, денежная база в Беларуси достигла исторически рекордного объема – 11,475 млрд BYN.

При этом в структуре ДБ ноябрьский прирост (на 1,170 млрд BYN) сложился из:

роста суммы обязательных резервов – на 757 млн BYN (до 5,826 млрд BYN)

падения объема наличных денег в обороте – на 6 млн BYN (до 4,015 млрд BYN)

роста объема наличных денег в кассах банков – на 10 млн BYN (до 936 млн BYN)

роста объема депозитов банков в НБРБ – на 435 млн BYN (до 692 млн BYN)

падения объема депозитов других секторов в НБРБ – на 25 млн BYN (до 7 млн BYN).

То есть в ноябре какие-то банки получили очень значительные денежные вливания. Это потребовало перечислить большие суммы в фонд обязательных резервов (по закону) и позволило увеличить суммы на своих корсчетах в НБРБ. Если эти деньги явились результатом рефинансирования этих банков со стороны Нацбанка, то можно говорить о работе «печатного станка».

Но следует отметить, что в этом году на фоне коронакризиса «печатный станок» запущен многими странами для стимуляции экономики и смягчения последствий кризиса. Сравним годовой (ноябрь 2020-го к ноябрю 2019-го) прирост денежной базы:

в Беларуси – 30,0%

в Грузии – 16,7%

в Казахстане – 36,9%

в России – 26,4%

в Украине – 30,2%.

Но в Беларуси такой сильный прирост денежной базы привел к тому, что отношение объема золотовалютных резервов к объему денежной базы упало до 5,5-летнего минимума.

Так, долларовый эквивалент ДБ сейчас, на конец ноября 2020-го, составляет $4,435 млрд (по курсу доллара на последних в ноябре торгах на БВФБ), а ЗВР на это же время – $7,376 млрд. Таким образом, ЗВР «покрывают» ДБ на 166%.- минимальное значение с середины 2015 года.

О необходимости денежного стимулирования экономики Беларуси говорят уже несколько месяцев, но пока «побеждала» необходимость валютно-финансовой стабилизации для недопущения дальнейшей девальвации белорусского рубля и для прекращения выноса денег из депозитов на фоне политического кризиса.

Если в следующие месяцы денежная база продолжит расти, значит выбор сделан в пользу «печатного станка».

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