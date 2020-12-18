Адвокат объяснил, что меняет новый закон о белорусском гражданстве 12 18.12.2020, 12:24

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Есть три важных момента.

«Палаточники» внесли изменения в Закон «О гражданстве Республики Беларусь». Документ уже опубликован на Национальном правовом портале. В силу он вступит 18 июня 2021 года. По нему сроки приобретения белорусского гражданства сокращаются, но прописаны случаи его утраты за экстремизм.

Об этих и других нововведениях в законе tut.by рассказал адвокат Антон Гашинский.

О сроках на получение гражданства

По словам Антона Гашинского, теперь приобрести белорусское гражданство стало проще. Претендовать на этот статус имеют право лица, достигшие 18 лет. При этом они могут быть как постоянно проживающие в Беларуси, так и прибывшие сюда для постоянного проживания. В том числе получившие на территории Беларуси высшее образование и проработавшие здесь не менее трех лет.

— Кроме того, приобрести гражданство в порядке регистрации без соблюдения условий постоянного проживания могут дети — как родившиеся и постоянно проживающие на территории Беларуси, так и находящиеся здесь, если над ними установлена опека, — уточняет собеседник. — Эти же возможности есть и у детей, родившихся за пределами Беларуси и являющихся лицами без гражданства.

Раньше, чтобы приобрести белорусское гражданство, человеку необходимо было постоянно проживать на территории нашей страны семь лет. Теперь — пять.

— Ранее срок с семи лет также мог быть сокращен, — уточняет собеседник. — В новой редакции его зафиксировали до пяти лет, и уменьшить его нельзя. Исключение составляют ситуации, когда иностранец или человек без гражданства заключает брак с гражданином РБ и у них появляется общий несовершеннолетний ребенок — гражданин РБ. Тогда, чтобы приобрести гражданство, данному иностранцу достаточно постоянно проживать в Беларуси три года.

О восстановлении в гражданстве

В новом документе вводятся понятия восстановления в гражданстве Республики Беларусь и условия восстановления. Так, с заявлением о восстановлении в гражданстве может обратиться человек, достигший 18 лет, если он постоянно проживает в Беларуси. При этом, правда, ему нужно выполнить несколько условий. Он, например, должен уметь общаться на одном из государственных языков, а также соблюдать и уважать Конституцию и другие белорусские законы.

— Кроме того, заявление на восстановление в гражданстве могут подать совершеннолетние, которые ранее являлись гражданами Беларуси, однако по тем или иным причинам утратили гражданство, — говорит Антон Гашинский. — Среди этих причин, например, заявление родителей, которые в свое время отказались от белорусского гражданства ребенка, так как сын (или дочка) при рождении мог стать гражданином другой страны.

Об утрате гражданства

Документ расширяет и перечень оснований для утраты белорусского гражданства.

— Предусматривается возможность утраты гражданства в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда (и тому подобного), который подтверждает участие человека в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси, — поясняет Антон Гашинский. — Это понятие конкретизируется перечнем статей УК. Сюда входят статьи 124−126, 130−133, 287, 289−290.5, 293, 356, 357, 359−361.3 Уголовного кодекса РБ независимо от места совершения преступления.

Адвокат подчеркивает: утратить гражданство по данному основанию могут только те, кто приобрел белорусское гражданство или восстановился в нем. На людей, которые являются гражданами Беларуси по рождению, это не распространяется.

— Отмечу, что гражданство может быть утрачено в связи со вступлением в силу приговора суда Республики Беларусь, судебного решения по уголовному делу иностранного государства, приговора или иного решения международного трибунала (суда), смешанного трибунала (суда), подтверждающих участие этого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, — перечисляет собеседник.

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