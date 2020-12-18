Заболеваемость коронавирусом в Германии бьет рекорды 5 18.12.2020, 12:31

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И это несмотря на жесткий локдаун.

Как стало известно сайту Charter97.org из данных Института имени Роберта Коха, за последние сутки в Германии 33 777 человек заразились COVID-19.

Это рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

Кроме того, за сутки зарегистрировали 813 смертей среди пациентов с COVID-19. Стоит отметить, что в Германии с 16 декабря действует жесткий локдаун, однако, судя по статистике, он пока не принес результата.

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