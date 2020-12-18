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Станислав Шушкевич ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

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  • 18.12.2020, 12:52
  • 3,909
Станислав Шушкевич ушел на самоизоляцию из-за COVID-19
Станислав Шушкевич
Фото: kp.by

Все 10 человек в камере, где сидел его сын, заболели коронавирусом.

Депутат Верховного совета XII созыва Сергей Наумчик сообщил, что первый руководитель суверенной Беларуси Станислав Шушкевич находится на жесткой самоизоляции.

Как написал Наумчик, супруга первого главы независимой Беларуси Ирина ездила в Жодино забирать сына после отбытия им десятисуточного ареста и заразилась от него коронавирусом.

«Теперь и жена и сын отдельно, чтобы не заразить 86-летнего Шушкевича. Оказалось, что все 10 человек в камере, где сидел сын, заболели COVID-19», — отметил Сергей Наумчик.

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