закрыть
18 декабря 2020, пятница, 14:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Поляк Роберт Левандовский стал лучшим футболистом мира 2020 года

  • 18.12.2020, 12:56
  • 2,582
Поляк Роберт Левандовский стал лучшим футболистом мира 2020 года
Фото: Getty Images

Журналисты отмечают, что Роналду обиделся, что награду получил не он.

Премия The Best-2020. После отмены «Золотого мяча» все внимание оказалось приковано к наградам от ФИФА. Игроком года стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. Он обошел Криштиану Роналду, который выглядел невероятно обиженным, сообщает Eurosport.

Роберт Левандовский, который в сезоне-2019/20 выиграл пять трофеев, абсолютно заслуженно стал игроком года. Но с этим явно не согласился Криштиану Роналду, который вместе с Лионелем Месси претендовал на награду.

Вратарем года стал одноклубник Левандовского Мануэль Нойер. Он обошел Яна Облака и Алиссона.

Тренером года признан Юрген Клопп, которому противостояли Ханси Флик и Марсело Бьельса.

Гол сезона забил Сон Хынмин из «Тоттенхэма».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина
Макаронная идея
Макаронная идея Игорь Эйдман
Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов