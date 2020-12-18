Поляк Роберт Левандовский стал лучшим футболистом мира 2020 года 18.12.2020, 12:56

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Фото: Getty Images

Журналисты отмечают, что Роналду обиделся, что награду получил не он.

Премия The Best-2020. После отмены «Золотого мяча» все внимание оказалось приковано к наградам от ФИФА. Игроком года стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. Он обошел Криштиану Роналду, который выглядел невероятно обиженным, сообщает Eurosport.

Cristiano Ronaldo's reaction when Robert Lewandowski was announced The Best Men's Player for 2020 😬 pic.twitter.com/GsFgtEi33U — Bleacher Report (@BleacherReport) December 17, 2020

Роберт Левандовский, который в сезоне-2019/20 выиграл пять трофеев, абсолютно заслуженно стал игроком года. Но с этим явно не согласился Криштиану Роналду, который вместе с Лионелем Месси претендовал на награду.

Вратарем года стал одноклубник Левандовского Мануэль Нойер. Он обошел Яна Облака и Алиссона.

Тренером года признан Юрген Клопп, которому противостояли Ханси Флик и Марсело Бьельса.

Гол сезона забил Сон Хынмин из «Тоттенхэма».

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