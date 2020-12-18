Склады в Беларуси трещат на пятилетнем максимуме 4 18.12.2020, 13:17

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Даже в кризисном 2016 году ситуация не была столь критичной.

Правительство Беларуси пытается всеми доступными способами разгрузить склады. Правда, получается не так, как хотелось, а как всегда, пишет сайт banki24.by.

На 1 декабря запасы готовой продукции в промышленности составили 5,282 млрд BYN. Это много или мало? Смотря с чем сравнивать. Самое адекватное сравнение — с уровнем среднемесячного производства в промышленности.

Относительный показатель позволяет избежать лобового сравнения абсолютных величин. Ведь складские запасы могут расти, если производство резко увеличивается в связи с повышенным спросом.

Также размер складских запасов может скакать вверх или вниз за счет переоценки готовой продукции на складах. Да и инфляционный фактор немаловажен: что сегодня стоило 1 рубль, часто через год можно купить не дешевле 1,1 рубля за штуку.

Взвешивание на размер выпуска в промышленности позволяет избежать этих неприятных моментов и дает хорошую пищу для размышлений — относительный уровень складских запасов как правило растет во время кризиса и падает во период экономического роста.

К 1 декабря запасы готовой продукции достигли 69,1% от среднемесячного выпуска. Это самый высокий уровень запасов на 1 декабря за последнее пятилетие. Даже в кризисном 2016 году отметка была чуть ниже — 68,8%.

Чиновники любят сравнивать абсолютный уровень запасов в начале года и в его конце и говорить, что ситуация улучшилась. Но так делать некорректно.

Изменение складских запасов имеет выраженную динамику в течение года — осенью они сокращаются по сравнению с 1 кварталом естественным образом. Типичный пример — производство и запасы сахара.

В первой трети года выпуск сахара заводами низкий, так как чаще всего переработана основная часть сырья. Соответственно, складские запасы относительно производства высокие. А вот осенью заводы активно принимают новый урожай и складские запасы сокращаются в процентах к выпуску.

В 3 квартале власти применили административные меры по разгрузке складов. Минфин выпустил рублевые облигации, средства от продажи которых пошли на разгрузку складов у машиностроителей.

Есть «фокусы» с разгрузкой складов через дилерские сети в России. Товары просто перемещаются с белорусских полок на российские, тем самым формируя красивую статистику внутри РБ. С такими махинациями давно и слабо успешно борются разнообразные силовики.

На 1 декабря складские запасы у промышленников Минска составили 1,216 млрд BYN (100,7% от среднемесячного выпуска). В регионах ситуация была следующей — Брестская область — 647,9 млн BYN (73%), Витебская — 515,7 млн BYN (48,5%), Гомельская — 449,5 млн BYN (28,2%), Гродненская — 638,1 млн BYN (71,7%), Минская — 1,408 млрд BYN (103,6%), Могилевская — 407,8 млн BYN (63%).

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