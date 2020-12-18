Режим рухнет, это уже просто вопрос времени 1 18.12.2020, 14:11

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Фото: tut.by

Кому-то придется отвечать.

Читатель Telegram-канала «Баста!» обратился к приспешникам режима Лукашенко, которые думают, что уйдут от ответственности.

- Хочу обратится к сотрудникам милиции, тем кто способен думать и анализировать. Вчера был суд над Мариной Поликарповой, которая якобы укусила Дашу и Машу «лукашенок». Но разговор не о ней, а об этих двух, не совсем умных женщинах. Мало того, что они избили женщину, так они еще это документально заверили, написав на нее заявление. Короче, они сделали все, чтобы про них не забыли!

Но, я больше, чем уверен, что заявление они написали с подачи своего начальства или другого гродненского начальства. Их просто делают козлами отпущения.

Режим рухнет! Это уже просто вопрос времени! И кому-то придется отвечать! Так вот есть «Даша» и «Маша». Про них помнят все. Есть следователь, поставивший свою подпись, есть прокурор, выступивший в суде, есть участковый, который был свидетелем, есть судья, вынесший приговор. И они все получат.

А есть те, кто отдавал приказы всем им, притом устные приказы. Т.е. кто в итоге пойдет на сделку с новой властью. Про них никто не знает. Они останутся чистыми и еще и при должностях! Всех не возможно найти и наказать. А вот глупых «Дашу» и «Машу» можно...

Сейчас, сидя на своих должностях, вы думаете, что потом вы скинете все на свое начальство. Не надейтесь. Там ваша фамилия и ваша подпись.

Подумайте.

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