закрыть
18 декабря 2020, пятница, 14:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«ОМОНовцы живут в казармах уже три месяца»

18
  • 18.12.2020, 14:13
  • 4,853
«ОМОНовцы живут в казармах уже три месяца»

Абсолютно очевидно, что лукашисты уже очень уставшие.

Издание «Салiдарнасць» опубликовало историю архитектора Сергея (имя изменено), который отсидел 13 суток в Барановичах, после того как его задержали 22 ноября во время Марша в своем дворе. За это время ему удалось поговорить с ОМОНовцами, конвоирами, милиционерами — они рассказали о том, как сейчас живут и что думают о протестующих.

— Дважды у меня получилось поговорить с ОМОНом. При задержании и до этого на площади Перемен. Они жаловались, что три месяца живут в казармах и не видят дома и семей. Я понял, что все это время их психологически обрабатывают…

Абсолютно очевидно, все они очень уставшие. Об этом говорили и военные конвоиры, которые вообще к нам на «вы» обращались, и те же омоновцы, и надзиратели, у которых рабочая вахта длится несколько недель, и милиционеры, — рассказал Сергей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина
Макаронная идея
Макаронная идея Игорь Эйдман
Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов