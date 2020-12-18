«ОМОНовцы живут в казармах уже три месяца» 18 18.12.2020, 14:13

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Абсолютно очевидно, что лукашисты уже очень уставшие.

Издание «Салiдарнасць» опубликовало историю архитектора Сергея (имя изменено), который отсидел 13 суток в Барановичах, после того как его задержали 22 ноября во время Марша в своем дворе. За это время ему удалось поговорить с ОМОНовцами, конвоирами, милиционерами — они рассказали о том, как сейчас живут и что думают о протестующих.

— Дважды у меня получилось поговорить с ОМОНом. При задержании и до этого на площади Перемен. Они жаловались, что три месяца живут в казармах и не видят дома и семей. Я понял, что все это время их психологически обрабатывают…

Абсолютно очевидно, все они очень уставшие. Об этом говорили и военные конвоиры, которые вообще к нам на «вы» обращались, и те же омоновцы, и надзиратели, у которых рабочая вахта длится несколько недель, и милиционеры, — рассказал Сергей.

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