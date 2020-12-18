Битва за Россию Аркадий Островский

18.12.2020, 14:37

В 2021 году выразительным фоном для российской политики послужит 30‑я годовщина распада Советского Союза.

В августе 1991‑го сторонники жесткой линии коммунистической партии совершили переворот против Михаила Горбачева, последнего советского реформатора. Они вывели на улицы танки, чтобы повернуть ход истории, которая играла против них, и тем самым ускорили распад империи. Москвичи вышли на защиту своего национального парламента под трехцветным флагом России. Четыре месяца спустя Советский Союз распался.

Хотя большинство бывших советских республик двинулись вперед, сама Россия вернулась к своему имперскому прошлому. Владимир Путин, который начал свое президентство в 2000 году с возврата советского гимна, постепенно возродил многие старые советские практики, включая цензуру, репрессии, конфронтацию с Западом и агрессию в адрес соседей. Его готовность отбросить правила, установленные после холодной войны, и способность применять силу дали ему тактическое преимущество перед Западом.

Но через 30 лет после распада Советского Союза другое быстрое и мощное историческое течение играет против остатков советского порядка. В 2021 году это течение усилится, обнажив издержки и неудачи политики Путина. Построив свою легитимность на идее возрождения империи, он оттолкнул большинство бывших советских республик, которые теперь рассматривают Россию не как точку притяжения, а как угрозу. Его аннексия Крыма и война на Донбассе стоили России ее отношений с Украиной. А шестинедельная война между Арменией и Азербайджаном, которая завершилась 10 ноября мирным соглашением при посредничестве России, показала растущую роль Турции в регионе.

Пожалуй, нигде не бросают столь явный вызов советскому наследию, как на улицах Беларуси — одной из самых авторитарных и, казалось бы, покорных частей бывшей советской империи, которая сейчас охвачена национальным восстанием. Последние 26 лет страной правил Александр Лукашенко, бывший колхозный начальник-популист, который использовал советское наследие как основу своего режима. Он избавился от красно-белого флага, который впервые появился в 1918 году во время недолгого периода независимости Беларуси, а затем был вновь принят в 1991‑м, и заменил его модифицированной версией флага Советской Беларуси. За счет российских субсидий он держал заводы в руках государства, подвергал репрессиям свой народ и фальсифицировал выборы во имя стабильности.

В августе 2020 года сотни тысяч белорусов вышли на улицы в знак протеста против очередных сфальсифицированных выборов. Он встретил их насилием, чем превратил протест в национальное восстание. Демонстранты облачились в цвета национального красно-белого флага и пели белорусские песни, которые Лукашенко пытался заглушить советской музыкой.

Пробуждение нации справедливо восприняли как угрозу в том числе режиму Путина — не только потому, что оно обнажило хрупкость диктатуры, но и потому, что бросило вызов общей идеологической основе [двух государств]. Это также напомнило о протестующих дальневосточного Хабаровска, которые вышли на улицы почти в то же время, после ареста их популярного губернатора московскими властями. И хотя Кремль поддержал Лукашенко, его оппоненты в России приветствовали белорусских протестующих и вывешивали их флаг на улицах и в интернете.

Как и Лукашенко, Путин построил свою идеологию практически полностью на советских датах и символах. Он сделал военный парад, посвященный победе СССР во Второй мировой войне, своим главным официальным шоу. В 2020 году такой парад предшествовал псевдореферендуму по поправкам в конституцию, которые обнуляли президентские сроки Путина, что в теории позволяет ему остаться у власти до 2036 года. Однако его рейтинги одобрения и его легитимность неуклонно падают, как и доходы россиян. Застой в экономике не изменит этого тренда.

Отравление главного лидера российской оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом военного назначения Новичок выглядит как признак отчаяния. То, что Навальный выжил и утверждает, мол, за нападением стоит Путин, еще больше подорвало авторитет президента.

Хотя Путин контролирует суды, органы безопасности и избирательные комиссии, парламентские выборы 2021 года в России, похоже, превратятся в поле боя. Тактика Навального по консолидации протестных голосов против партии Единая Россия — инструмента, с помощью которого Путин осуществляет свою власть, — может разрушить видимость всемогущества Кремля. Что еще важнее, видение России как современного национального государства от Навального может оказаться более привлекательным, чем имперский национализм в советском стиле от Путина. Серьезная борьба за парламент, который 30 лет назад провозгласил независимость России от Советского Союза, может сделать этот юбилейный год неожиданно знаменательным.

Аркадий Островский, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».