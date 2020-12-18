«Ситуацию можно сравнить со сломом советской системы» 2 18.12.2020, 14:46

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Фото: tut.by

В Беларуси происходит демократическая революция.

Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров рассказал о революции в Беларуси.

— Очень важно определить, что сегодня происходит в Беларуси и дать этому название. Потому что в зависимости от того, какое имя мы приписываем этим событиям, определяется то, как мы действуем в этой ситуации, — отметил во время открытой лекции «Почему то, что происходит сейчас в Беларуси, — революция» Андрей Егоров.

Издание «Салідарнасць» приводит ключевые моменты выступления.

— Как мы оцениваем и номинируем какую-то общественно-политическую ситуацию, так мы к ней потом и относимся. Существуют разные номинации происходящего в стране и чаще всего встречается простое обозначение — протесты. Что происходит в Беларуси? В Беларуси проходят протесты, — аналитик считает неверным такое упрощение в описании текущей ситуации в стране.

По мнению Егорова, сегодня мы наблюдаем общественно-историческую ситуацию, которую можно назвать демократической революцией.

Почему революция

— Существует классическая, буквально по Ленину, революционная ситуация в Беларуси. Когда массы обычных людей, большинство белорусов, хотят жить по-новому, хотят изменений.

Но верхи – элиты – управлять страной по-новому не хотят, они не желают дать людям перемен. Они хотят управлять по-старому и это не удовлетворяет интересы масс белорусов. И вот возникает классический революционный конфликт, который приводит к тому, что общество выходит из подчинения и начинает протестовать.

Аналитик подчеркивает, что сегодня мы имеем дело с выступлением именно общества против властей. Это не конфликт какой-то отдельной группы общества, как это было в прежние годы — в 2010-м или 2006-м.

— Нечто сравнимое по масштабам (событий 2020-го — С.) в плане общественного движения, сдвига масс людей, пришедших в движение, мы видим только на переломе краха советской системы и перехода Беларуси к независимости. То есть, в период с 1988-го по 1992-й.

По словам Егорова, сегодня сложно назвать какую-то социальную группу в стране, которая не была бы вовлечена в революционное движение:

— Мы видим манифестацию своего несогласия со стороны абсолютно всех групп и слоев белорусского населения. какой разрез вы не возьмите — гендерный, возрастной, профессиональный, региональный — вы увидите просто восстание масс, которое происходит по всей стране. И это делает происходящее именно революцией, а не какими-то протестными выступлениями отдельных социальных групп.

Почему демократическая

— Всякая революция, в отличие от мятежа или общественного движения за какие-либо изменения, предполагает некоторое видение того, что придет на смену существующему порядку.

Белорусы хотят двух вещей, которые делают эту революцию демократической, считает эксперт:

— Они выступают за возвращение справедливости — люди требуют прекратить насилие, расследовать в правовом поле факты применения силы и нарушения закона в Беларуси в этот период. Люди настойчиво говорят о правовом дефолте и требуют возращения к правилам и правовым институтам.

Кроме того, белорусы хотят возвращения демократических институтов. Наиболее ясно это выражается в требовании проведения новых и справедливых выборов под контролем общественности по международным стандартам.

Где мы находимся сейчас

Революционный процесс в Беларуси начался с делегитимизации властей в глазах общества, объясняет Андрей Егоров. Затем началось массовое гражданское неповиновение, отказ от игры по старым устоявшимся правилам, что вылилось в том числе и в массовые протесты.

— В развитии революционного процесса гражданское неповиновение, само по себе, должно перетекать в установление двоевластия. То есть, ситуации, когда граждане, которые отказали старой власти в доверии, формируют новые формы управления.

Сегодня мы находимся где-то в переходе от ситуации гражданского неповиновения до к ситуации укрепляющегося двоевластия. Формируются альтернативные институты: на местном уровне, в профессиональных коллективах. Создаются представительства протестующих, народные посольства

Двоевластие должно приводить к ситуации, подчеркивает политолог, когда альтернативные структуры и элиты начинают сравниваться по своей силе и влиянию с существующей старой властью.

О важности момента

— Если предыдущие этапы (от делегитимации до установления двоевластия) протекают автоматически, то следующий этап — переход к стадии переговоров — автоматически не происходит.

Эксперт объясняет, что на этом этапе стороны достигают определенного паритета сил. При этом отказ одной из сторон разрешить конфликт с помощью переговоров неизбежно ведет к затяжному политическому кризису.

По мнению Егорова, у властей было два варианта, как поступить в сложившейся ситуации: пойти на переговоры или ввести чрезвычайное положение. И они де-факто выбрали второе, объявив о закрытии границ, введя особый контроль за проблемными для себя территориями, полицейский контроль над гражданской администрацией, переведя суды в особый режим работы.

Как добиться успехов

Чтобы время, общество должно действовать разумно, коллективно.

В качестве успешных примеров таких слаженных действий Егоров привел первый украинский Майдан, когда была парализована работа парламента и Кабмина, а также события в Армении в 2018-м.

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