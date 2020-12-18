Ученые выявили особенности мозга одиночек 3 18.12.2020, 14:50

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Авторы нового исследования сравнили МРТ головного мозга одиноких людей и тех, кто себя так не позиционировали.

Мы процветаем и чувствуем свою ценность благодаря взаимодействию с другими людьми: зависимость нашего вида от «сородичей» привела к тому, что человека стали характеризовать как «сверхсоциальное животное». В то же время одиночество влияет на физическое и психическое здоровье, когнитивные способности, продолжительность жизни. По оценкам специалистов, от него страдают около 10–20% взрослых: им не хватает общения, они считают себя обделенными или оторванными от общества. К тому же это чувство тесно связано с гипертонией и дисфункцией иммунной системы, повышенным риском суицида и предрасположенностью к серьезным психическим расстройствам. У одиноких пожилых людей вероятность развития клинической деменции, связанной с болезнью Альцгеймера, в 1,64 раза выше, чем у тех, кто не считает себя одинокими, пишет Naked science.

Однако, несмотря на серьезные последствия для благополучия и здоровья, «нейронная» составляющая одиночества оставалась неуловимой. Авторы новой работы — ученые из Университета Макгилла и Монреальского неврологического института (Канада), а также Корнеллского, Пенсильванского и Йельского университетов (США) — постарались показать, какие особенности присутствуют в мозгу одиноких людей. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Они изучили результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ), генетику и психологическую самооценку примерно 40 тысяч людей среднего и пожилого возраста (40-69 лет), которые добровольно согласились разместить информацию о себе в Биобанке Великобритании — открытой базе данных. «Мы искали признаки одиночества в морфологии серого вещества, во внутренней функциональной связи и микроструктуре проводящих путей (пучки нервных волокон, содержащие функционально однородные участки серого вещества в ЦНС. — Прим. ред.)», — пишут ученые. Данные МРТ участников, которые часто и на протяжении длительного периода испытывали одиночество, сравнили с теми, кто, напротив, одинокими себя не ощущали.

В итоге исследователи обнаружили несколько сигнатур в мозгу одиноких людей. Главным образом эти особенности сосредоточились в сети пассивного режима работы (default network, также известна как нейронная сеть оперативного покоя) — нервной сети взаимодействующих участков мозга, которая активна, когда человек не выполняет какую-либо относящуюся к внешнему миру задачу, а отдыхает, бездельничает, думает, мечтает, вспоминает, планирует будущее либо погружен в себя. Авторы работы выяснили, что составляющие сети пассивного режима у одиноких людей теснее связаны друг с другом. К тому же объем серого вещества — плотного сплетения тончайших волокон нервной ткани — в ней у них был больше.

Как оказалось, еще одиночество коррелирует с различиями в своде мозга — совокупности двух изогнутых тяжей белого вещества, расположенных под мозолистым телом. Они сходятся в средней части в виде тела свода, а спереди и сзади расходятся, создавая столбы и ножки свода. Эти пучки нервных волокон переносят сигналы из гиппокампа, участвующего в формировании эмоций, и консолидации памяти, в сеть пассивного режима. Также специалисты установили, что у людей, позиционирующих себя как одиночек, структура таких проводящих путей более целостна.

«Сеть пассивного режима вовлечена в ментальные представления о себе во времени и пространстве, включая реконструкцию личного прошлого, поиск и планирование предполагаемого будущего, воображение и творческую мысль, моделирование мыслей, мест и событий. <…> В контексте предыдущих исследований мы предполагаем, что при отсутствии желаемого социального опыта одинокие люди склонны к внутренне направленным познаниям, опосредованным по умолчанию сетевыми областями мозга. Феноменологически эта ассоциация между мозгом и поведением будет проявляться как большее внимание к своему «я» и саморефлексивным мыслям, что естественным образом задействует основанные на памяти функции сети пассивного режима мозга. Такие нейрокогнитивные процессы включают воспоминания, мысли о будущем, воображение или моделирование желаемых социальных взаимодействий. Люди, которые сталкиваются с социальной разобщенностью, чаще воображают, ностальгируют, представляют гипотетические разговоры и обращаются с домашними животными, как если бы они были людьми. <…> Активация этих нейронных цепей поддерживает ментализацию (эмоциональная восприимчивость и когнитивная способность представлять психическое состояние самого себя и других. — Прим. ред.), воспоминания и воображение, чтобы заполнить “социальную пустоту”», — объяснили исследователи.

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