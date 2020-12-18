Медик объяснила, можно ли заболеть одновременно коронавирусом и гриппом

Медик объяснила, можно ли заболеть одновременно коронавирусом и гриппом5
- 18.12.2020, 15:19
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Этот вопрос волнует многих.
Человек не может заразиться одновременно гриппом и коронавирусом COVID-19.
Об этом в комментарии изданию "Факты" сказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций украинского Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук профессор Алла Мироненко.
"Опасения, что человек может заразиться сразу двумя опасными вирусами, напрасны. Природа задумала так, что два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются. Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка — интерферона, что мешает проникновению в клетку других вирусов", - объяснила медик.