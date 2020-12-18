Поддержавший перемены преподаватель: У нас у всех есть будущее
- 18.12.2020, 16:16
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У тех, кто судорожно занимается репрессиями, его нет.
Накануне стало известно, что из БГАИ уволили двоих преподавателей, которые поддержали общенациональную забастовку и открыто встали на защиту протестующих студентов.
Это известный театровед Алексей Стрельников и сотрудница центра экспериментальной режиссуры Наталья Леванова.
— Я пришел в Академию в 2013 году и хотел, чтобы мои знания были на пользу студентам и выпускникам. Я по-прежнему уверен, что у нас у всех есть будущее, а у тех, кто судорожно занимается репрессиями, его нет, — написал в соцсетях Алексей Стрельников и призвал выпускников всех вузов поддержать своих преподавателей.