В США одобрили вакцину Moderna

В США одобрили вакцину Moderna2
- 18.12.2020, 16:35
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Цена одной дозы будет колебаться от $25 до $37.
Американские власти одобрили использование в стране вакцины от коронавируса производства компании Moderna.
Об этом у себя в Twitter заявил действующий президент США Дональд Трамп, призвав немедленно приступить к ее распространению, пишет «Новое время».
30 ноября американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против коронавируса достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни — 100%.
Цена одной дозы будет колебаться от $25 до $37.
Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020