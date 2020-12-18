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В США одобрили вакцину Moderna

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  • 18.12.2020, 16:35
  • 1,595
В США одобрили вакцину Moderna

Цена одной дозы будет колебаться от $25 до $37.

Американские власти одобрили использование в стране вакцины от коронавируса производства компании Moderna.

Об этом у себя в Twitter заявил действующий президент США Дональд Трамп, призвав немедленно приступить к ее распространению, пишет «Новое время».

30 ноября американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против коронавируса достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни — 100%.

Цена одной дозы будет колебаться от $25 до $37.

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