Какие фотографии из Беларуси попали в рейтинги мировых СМИ в 2020 году

Какие фотографии из Беларуси попали в рейтинги мировых СМИ в 2020 году1
- 18.12.2020, 16:51
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За событиями в нашей стране следил весь мир.
Ведущие мировые СМИ и информационные агентства составляют топ фотографий, которые отражают события уходящего года. В 2020-м Беларусь не осталась незамеченной - события в нашей стране заинтересовали мир так же, как пожары в Австралии, взрыв в порту в Бейруте, коронавирус и выборы в США, пишет kp.by.
Посмотрите, какие снимки попали в ленты ведущих изданий мира.
Французское информационное агентство (Agence France Press), старейшее в мире информагентство, отобрало 123 фотографии о событиях в мире в 2020 году. В подборку лучших кадров попал снимок белорусского фотографа Сергея Лескетя с протестов 9 августа. Тогда возле стелы Минск-город герой происходил разгон протестующих и задержания.
Международное агентство REUTERS со головным офисом в Лондоне в топ-2020 включило 108 фотографий. Один из них даже успел стать заготовкой для мемов - смешных картинок. Но сделал был в несмешной ситуации: во время разгона протестов в Минске поздно вечером 9 августа. За ним стоит целая история. Пользователи соцсетей даже узнали в спецназовце с фотографии Тимура Грушко. Он утверждал, что помогал пьяному. Мужчина, который на снимке лежит, говорит, что его били при задержании. Ситуация на фотографии и последовавшая за ней травля привела к тому, что со спецназовцем развелась жена. Сделал эту фотографию белорусский фотожурналист Василий Федосенко.
Другой кадр в подборке лучших фото 2020 от Василия - с акции протеста против насилия и результатов президентских выборов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске 14 августа. Тогда девушки обнимались с силовиками в оцеплении, которые опустили щиты.
BBC составило подборку, которую озаглавило «Самые яркие фотографии 2020 года», и включило в нее кадр с акции возле белорусского посольства в Варшаве в августе:
Газета New York Times составила подборку «2020 в фотографиях». Издание включило в нее снимок белорусского фотографа Евгения Ерчака, сделанный 8 сентября для Европейского пресс-фотоагентства (EPA). Тогда происходили задержания на женской акции солидарности по случаю ареста Марии Колесниковой.