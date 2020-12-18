Какие фотографии из Беларуси попали в рейтинги мировых СМИ в 2020 году 1 18.12.2020, 16:51

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Фото: Kacper Pempel/Reuters

За событиями в нашей стране следил весь мир.

Ведущие мировые СМИ и информационные агентства составляют топ фотографий, которые отражают события уходящего года. В 2020-м Беларусь не осталась незамеченной - события в нашей стране заинтересовали мир так же, как пожары в Австралии, взрыв в порту в Бейруте, коронавирус и выборы в США, пишет kp.by.

Посмотрите, какие снимки попали в ленты ведущих изданий мира.

Французское информационное агентство (Agence France Press), старейшее в мире информагентство, отобрало 123 фотографии о событиях в мире в 2020 году. В подборку лучших кадров попал снимок белорусского фотографа Сергея Лескетя с протестов 9 августа. Тогда возле стелы Минск-город герой происходил разгон протестующих и задержания.

ОМОН задерживает протестующего после закрытия избирательных участков на президентских выборах в Минске 9 августа 2020 года. Фото: Сергей ЛЕСКЕТЬ, AFP

Международное агентство REUTERS со головным офисом в Лондоне в топ-2020 включило 108 фотографий. Один из них даже успел стать заготовкой для мемов - смешных картинок. Но сделал был в несмешной ситуации: во время разгона протестов в Минске поздно вечером 9 августа. За ним стоит целая история. Пользователи соцсетей даже узнали в спецназовце с фотографии Тимура Грушко. Он утверждал, что помогал пьяному. Мужчина, который на снимке лежит, говорит, что его били при задержании. Ситуация на фотографии и последовавшая за ней травля привела к тому, что со спецназовцем развелась жена. Сделал эту фотографию белорусский фотожурналист Василий Федосенко.

Фото: Василий ФЕДОСЕНКО, REUTERS

Другой кадр в подборке лучших фото 2020 от Василия - с акции протеста против насилия и результатов президентских выборов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске 14 августа. Тогда девушки обнимались с силовиками в оцеплении, которые опустили щиты.

Участница протестов обнимает силовика из оцепления на акции 14 августа возле Дома правительства в Минске. Фото: Василий ФЕДОСЕНКО, REUTERS

BBC составило подборку, которую озаглавило «Самые яркие фотографии 2020 года», и включило в нее кадр с акции возле белорусского посольства в Варшаве в августе:

Фото: Kacper Pempel/Reuters

Газета New York Times составила подборку «2020 в фотографиях». Издание включило в нее снимок белорусского фотографа Евгения Ерчака, сделанный 8 сентября для Европейского пресс-фотоагентства (EPA). Тогда происходили задержания на женской акции солидарности по случаю ареста Марии Колесниковой.

Фото: Евгений ЕРЧАК, European Pressphoto Agency

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