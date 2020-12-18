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В Кишеневе фермеры третий день блокируют тракторами парламент

  • 18.12.2020, 17:06
  • 1,778
В Кишеневе фермеры третий день блокируют тракторами парламент
Иллюстрация: tvc.md

Они добиваются отставки правительства.

Молдавские фермеры возобновили протест перед зданием парламента в Кишиневе. Протестующие сигналят на технике. Они ждут, когда к ним выйдут депутаты и объявят конкретные решения по их требованиям, пишет Newsmaker.

Накануне фермеры объявили ультиматум представителям власти — либо депутаты предложат конкретные решения и выполнят их требования по предоставлению компенсаций, либо сельхозпроизводители начнут массовые протесты.

Напомним, в центре Кишинева третий день подряд протестуют фермеры. К акции сегодня присоединились транспортники и представители сферы HoReCa. Они требуют льгот и компенсаций и объяснений того, почему парламент в спешке принял проект бюджетно-налоговой политики. К этим требованиям добавились и политические: немедленная отставка правительства Иона Кику, роспуск парламента и досрочные парламентские выборы.

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