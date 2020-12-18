Более 400 силовиков подписались за новые выборы 2 18.12.2020, 17:28

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Письмо навело шороху в силовых структурах.

Более 400 силовиков подписались за новые выборы и против насилия над мирными белорусами, сообщает Telegram-канал «Гонар Айчыны».

Число подписантов открытого обращения силовиков за новые выборы активно растет. Сейчас в списке уже более 400 фамилий смелых и отважных людей.

Если говорить более детально, то картина такая:

50 процентов подписантов – МВД,

25 процентов – Вооруженные силы,

10 процентов – Следственный комитет,

15 процентов – остальные структуры.

«Источники изнутри системы рассказывают, что шороху письмо навело. От себя добавим – будет наводить и дальше», – пишет Telegram-канал.

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