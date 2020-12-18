ОАЭ отменили визы для белорусов с 16 января 11 18.12.2020, 17:49

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Абу-Даби и Минск договорились о взаимной отмене виз для граждан двух государств.

По сообщению МИД Беларуси, арабская сторона завершила внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Данный протокол на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств — владельцев национальных паспортов.

С 16 января владельцы обычных национальных паспортов РБ смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда.

Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси. Белорусская сторона ратифицировала протокол в декабре 2019 года.

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