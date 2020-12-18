Семья Ермаковой сдает дом в Дроздах почти за три тысячи долларов в месяц

Семья Ермаковой сдает дом в Дроздах почти за три тысячи долларов в месяц11
- 18.12.2020, 18:14
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Дом принадлежит ее дочери и зятю.
Семья экс-главы Нацбанка и экс-главы временной администрации Белгазпромбанка Надежды Ермаковой сдает почти за 3 тысячи долларов в месяц дом в Дроздах. Внимание на это обратила «Наша Ніва». Tut.by показывает, как он выглядит.
Речь в объявлении идет о первом доме Надежды Ермаковой в старой части Дроздов, построенном еще в 2006 году. Сейчас он принадлежит ее дочери и зятю и сдается в аренду за 2999 долларов в месяц.
В объявлении сказано, что в доме семь комнат, из которых пять — жилые. Есть два санузла и большая гостиная с камином. Дом укомплектован новой мебелью и бытовой техникой.
Участок — 15 соток. Есть пруд, гараж на две машины и баня.
Напомним, в 2015 году этот дом сдавался за шесть тысяч долларов в месяц. Тогда мебели там было больше, но она была из 2000-х.
Новый же дом Надежды Ермаковой находится в Веснинке.