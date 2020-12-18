Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19 1 18.12.2020, 18:16

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фото: AP Photo / Andrew Harnik

Он верит, что эта неделя стала началом конца пандемии коронавируса.

Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен публично сделали в пятницу прививку от коронавируса, процедура транслировалась в прямом эфире телеканала NBC News (перевод – ria.ru).

Их посадили на стулья в зале с журналистами. Сначала врач попросил их подтвердить, что у них ранее не было аллергических реакций на вакцины, что им все объяснили о препарате.

Журналисты в зале рассмеялись, когда чета Пенсов уверенно отрицательно ответила на обязательный вопрос: «Вы беременны или кормите грудью?».

После короткого опроса были сделаны инъекции в левое плечо, после чего врач предупредила, что это только первая часть вакцинации, какое-то время рука может побаливать и через 21 день надо будет вернуться за вторым уколом. Вся процедура заняла несколько минут.

По его словам, он с супругой рады показать пример прививания «безопасной и эффективной вакциной от коронавируса».

«Верю, что в истории останется, что эта неделя стала началом конца пандемии коронавируса», - добавил Пенс.

На этой неделе началось использование в США вакцины производства Pfizer. Как ожидается, в пятницу регулятор может одобрить вторую вакцину производства компании Moderna.

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