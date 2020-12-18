Система Путина самоликвидируется 1 18.12.2020, 18:33

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Это видит российская элита и простой народ.

"Власть российского автократа кажется непоколебимой, однако его правление не вечно. На протяжении двух десятилетий его система порождает противоречия. Это видит российская элита и простой народ", - пишет немецкое издание Die Welt (перевод — inopressa.ru).

"В четверг шеф Кремля Владимир Путин предстал на своей ежегодной пресс-конференции в роли президента-демократа демократический страны, который держит ответ перед свободными СМИ. Конечно, всем участникам было ясно, что спустя 20 лет пребывания у власти выступление Путина представляет собой не больше, чем усталую постановку, усложненную пандемией (...), - отмечает журналист Павел Локшин. - (...) В стране, где государство задает курс СМИ с наибольшей аудиторией, каждая конференция становится поводом для пиара. Человек, который за 20 лет пребывания у власти упразднил всякую общественную политику, хочет выглядеть близким к людям, даже прямо-таки либералом - как на своей первой крупной пресс-конференции в 2001 году, когда Путину было 48 лет".

"Конечно, это самообман. Сегодня пресс-конференция - это ритуал, который, кажется, наскучил и самому Путину. В 2020 году он является автократом со стажем пенсионного возраста, власть которого, однако, кажется непоколебимой. (...) Тем не менее у Путина есть одна проблема. Фундамент системы, которую он построил, постепенно начинает разрушаться. Чем больше власти концентрируют в своих руках Путин и его окружение, состоящее из сотрудников спецслужб и олигархов, тем более открыто проявляются противоречия и самопроизвольные последствия их авторитарного стиля управления - что не остается незамеченным россиянами".

"Дума, демократический "фиговый листок" Путина, постепенно теряет всякую легитимность (...), - полагает автор статьи. - (...) Видимость демократии, которой президент по-прежнему придерживается, разрушается на глазах. Дума откровенно обслуживает повестку дня и интересы Кремля вместо того, чтобы искать настоящие ответы на проблему, которая в демократических странах определяет работу парламентов: пандемию".

"В то время как в Германии ведутся оживленные споры о жесткости и продолжительности действия мер против коронавируса или о государственной поддержке предприятий, в Думе царит тишина. (...)Путин упразднил в стране всякую форму общественной политики и отрезал важные каналы обратной связи для своего населения", - указывает издание.

"На фоне стремительно растущего числа заражений Кремль не устает исключать локдаун во все новых заявлениях для прессы - и подправлять статистику по умершим от коронавируса. Во время своей пресс-конференции Путин предпочел говорить о "коллективном иммунитете". (...) А глава фракции и партии коммунистов Геннадий Зюганов опубликовал недавно книгу с анекдотами про коронавирус".

"Впрочем, еще больше беспокойства Путину, вероятно, доставляет имидж его спецслужб, - продолжает издание. - В понедельник занимающееся расследованиями издание Bellingcat опубликовало новое расследование, красноречиво рассказывающее, как спецслужбы Путина годами планировали отравление оппозиционера Алексея Навального". Расследование показало, что "сотрудники ФСБ, считающие себя неуязвимыми, на самом деле также подвержены произволу своих коррумпированных коллег, как и обычные российские граждане. Такая репрессивная мера, как хранение личных данных, умноженная на повсеместную коррупцию, с которой якобы борется Путин, позволяет выставить авторитарное государство на посмешище - а его внушающие страх исполнители оказываются кучкой дилетантов. Правда, Путин не хочет это признавать. На своей пресс-конференции он забраковал расследование, назвав его "материалами американских спецслужб".

В преддверии праздников Путин снова вспомнил о своей "популистской жилке" и внезапно решил установить низкие цены на подсолнечное масло и сахар, "будто бы российское общество перенеслось во времена планового хозяйства". Однако "реальные доходы россиян падают на протяжении многих лет, а не с начала пандемии. Более низкие цены на подсолнечное масло ничего в этом не изменят", - подчеркивает Die Welt.

"Россияне наблюдали, как из борца с олигархами Путин превратился в покровителя олигархов, который делает миллиардерами своих друзей и партнеров по дзюдо, таких как Аркадий Ротенберг. Из динамичного реформатора он превратился в агрессивного деятеля внешней политики, которого собственный образ в патриотических учебниках истории волнует больше, чем доля простых россиян".

"Против Путина никто не поднимет мятеж. Однако когда-нибудь сумма конфликтов и противоречий путинской системы достигнет критической массы и позволит России удачно осуществить политическую перезагрузку. Тогда российское телевидение сможет и вовсе обходиться без постановочных пресс-конференций Путина", - резюмирует Die Welt.

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