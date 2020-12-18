Ученые: Зимний напиток «для согревания» может способствовать долголетию 1 18.12.2020, 18:38

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фото: alcofanshop.com

Этот эффект напитка обеспечивается совокупными свойствами его ингредиентов.

Популярный пряный зимний напиток, предназначенный для согревания в холода, – глинтвейн – может способствовать долголетию, допускают медики.

Исследования показывают, что употребление глинтвейна может способствовать долголетию. Этот эффект напитка обеспечивается совокупными свойствами его ингредиентов, пишет healthinfo.ua.

Его эксперты напоминают, что зимний напиток обычно готовится путем смешивания разогретого красного вина со специями – корицей, мускатным орехом. Каждый из этих ингредиентов обладает способностью благоприятно влиять на функции организма и здоровье.

Красное вино. Многие ученые констатируют, что небольшое количество красного вина приносит больше пользы для здоровья, чем любой другой алкогольный напиток. В частности, отмечается его позитивное действие на сердечно-сосудистую систему.

Употребление небольшого количества красного вина может снизить риск сердечных заболеваний. Люди, выпивающие около 150 мл в день, имеют риск примерно на 32% ниже, чем непьющие.

Эффект вина объясняется его способностью удерживать «хороший» холестерин ЛПВП в крови, который действует как чистильщик кровеносных сосудов. Данный тип холестерина способствует более активному расщеплению и выведению из организма «плохого» холестерина ЛПНП, закупоривающего артерии и повышающего риски сердечных приступов, а также инсультов. Вдобавок вино может уменьшать окислительное повреждение, являющееся предвестником сосудистых заболеваний.

Корица. Ароматная специя также обладает многими преимуществами для здоровья, способствующими долголетию. В том числе она помогает избежать болезней сердца, главных виновников в ранней смерти людей.

По данным исследований, доза корицы всего 120 мг в день может снижать уровень общего холестерина, «плохого» холестерина ЛПНП и триглицеридов, в то время как «хороший» холестерин ЛПВП остается стабильным.

Мускатный орех. Его потребление дополняет полезные эффекты других компонентов зимнего напитка в отношении сердца и сосудов. Пряный продукт содействует снижению высокого уровня холестерина и триглицеридов в крови. Помимо этого благоприятно сказывается на деятельности поджелудочной железы и помогает добиться уменьшения уровня сахара в крови.

Таким образом, резюмируют эксперты, эффективный для согревания в зимние холода глинтвейн может способствовать долголетию, сокращая количество маркеров сердечно-сосудистых заболеваний. Одновременно они подчеркивают важность умеренного потребления всех напитков, содержащих алкоголь.

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