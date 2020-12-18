Как в Беларуси будет работать новая версия «дорожного налога» 5 18.12.2020, 18:42

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иллюстрационное Фото: tut.by

Девять важных моментов.

Новый вариант так называемого дорожного налога вчера рассмотрели в «палатке». Вероятно, именно в таком виде он и будет принят. Две главные новации: налог наконец-то отвяжут от техосмотра, но платить его будут все без исключения владельцы машин.

Портал tut.by разбирался, что поменяется для автовладельцев, как и когда теперь нужно платить транспортный налог.

Кто будет налог платить?

Как пояснил председатель комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский, платить транспортный налог будут все автовладельцы независимо от участия в дорожном движении.

— Проще говоря, есть автомобиль — плати. Есть три автомобиля — платишь за все три, даже если ездишь на одном.

По сути, это уже не сбор на дороги, а новый имущественный налог, который платится по факту владения, независимо от того, пользуешься ты этим имуществом или нет.

Заплатить налог придется и владельцам «автохлама»: если машина стоит на учете в ГАИ, то на нее насчитают налог.

При передаче транспортного средства в финансовую аренду (лизинг) плательщиком налога признается лизингополучатель. То есть тот, кто купил машину в лизинг.

Сколько нужно будет платить?

Размер транспортного налога будет зависеть от веса и возраста машины. Ставки налогов приведены в проекте изменений в Налоговый кодекс.

Так, за автомобиль массой до 1,5 тонны ставка налога — 61 рубль;

более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны — 81 рубль;

более 1,75 тонны, но не более 2 тонн — 102 рубля;

более 2 тонн, но не более 2,25 тонны — 122 рубля;

более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны — 142 рубля;

более 2,5 тонны, но не более 3 тонн — 162 рубля;

более 3 тонн — 223 рубля;

мотоцикл — 40 рублей.

По нынешним ставкам за автомобиль массой до 1,5 тонны и старше 10 лет нужно заплатить 81 рубль. При массе авто от 1,5 до 2 тонн ставка составит 162 рубля. Это действительно дешевле, чем те суммы, которые нужно платить сейчас.

А льготы будут?

Среди льготной категории остаются ветераны и инвалиды 1 и 2 группы, на которых уплата не распространялась. Скидки предусмотрены пенсионерам — 50%. Также для инвалидов 3 группы ставку налога предлагают снизить на 25%.

Кроме этого, поскольку транспортный налог платится по аналогии со всеми другими налогами, то граждане могут обращаться в местные органы власти с просьбой снизить налог или освободить от его уплаты тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Как и когда платить налог?

Платить транспортный налог нужно будет один раз в год. Всем владельцам транспортных средств будут рассылать уведомления из налоговой инспекции. Например, как и в случае с налогом на недвижимость, извещения пришлют до 15 ноября, рассчитаться с казной надо будет до 15 декабря.

Однако следующий год будет переходным. Поэтому извещения пришлют не позже 1 ноября 2021 года, уплатить налог нужно будет не позже 15 декабря 2021 года. При этом оплата у всех будет одинаковая — 1 базовая величина (со следующего года это 29 рублей), а уже в 2022 году нужно будет произвести доплату налога.

Кстати, тем, кто снимет авто с учета до 1 июля 2021 года, платить налог будет не нужно.

А если уже успел уплатить налог в этом году?

Те, кто уже уплатил «дорожный сбор» по существующим ставкам, от уплаты освобождаются на весь период действия разрешения на участие в дорожном движении. Например, если вы уплатили налог при прохождении техосмотра и допуск к участию в дорожном движении действует до 1 апреля 2021 года, то за эти месяцы налог насчитывать не будут. То есть в 2021 году вы заплатите не за год, а за девять месяцев.

Кто и как будет контролировать уплату?

Раньше говорилось, что за уплатой дорожного сбора будут следить с помощью камер, а неплательщикам будут присылать «письма счастья» по аналогии со штрафами за нарушение скоростного режима.

Но поскольку сейчас речь идет именно о налоге, то и контролировать уплату будут налоговые органы. Здесь схема проста: если у вас есть автомобиль, будет насчитан налог, при неуплате начисляется пеня. В отношении злостных неплательщиков будет возбуждаться исполнительное производство: на машину могут накладывать арест.

Эти деньги точно пойдут на дороги?

Обещают, что да. Поступления должны зачислять в дорожный фонд. Порядка 50% собранных средств будут передаваться в местные бюджеты с целевым использованием на текущий и капитальный ремонт местных дорог.

Кто освобожден от уплаты транспортного налога?

Не будут платить транспортный налог республиканские органы государственного управления, суды, органы прокуратуры, местные исполнительные и распорядительные органы. А также организации-перевозчики, включенные в перечни автомобильных перевозчиков, обязанных выполнять автомобильные перевозки транспортом общего пользования. Освобождены от уплаты войска и воинские формирования.

От уплаты налога освобождены и владельцы электромобилей. Эта льгота будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Купил машину 10 января — когда насчитают налог?

Если вы купили автомобиль — то с 1 числа месяца, следующего после месяца его регистрации. То есть если вы купили машину в январе, поставили ее на учет, то с 1 февраля уже будете являться плательщиком налога.

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