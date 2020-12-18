«Медсестра сказала, что отказаться нельзя» 2 18.12.2020, 19:30

2,937

Нужно ли согласие родителей на проведение прививок в школе?

В редакцию rebenok.by обратилась мама 16-летнего подростка с жалобой на то, что в школе ему сделали прививку от столбняка без согласия родителей. «Где гарантия, что завтра они не решат сделать ребенку экспериментальную прививку от коронавируса, не спросив моего разрешения?» — возмущается белоруска. Узнали, действительно, ли медики могут прививать детей без разрешения.

— Медсестра сказала детям, что отказаться от прививки они не могут, — говорит читательница. — Когда я узнала об этом, сама позвонила медсестре, и она сказала, что согласие родителей ей не требуется для того, чтобы сделать плановую прививку. Хотя до совершеннолетия ответственность за здоровье ребенка лежит на опекунах.

Мама не является противницей прививок, но с таким положением дел не согласна. Она считает, что в период эпидемии важно советоваться с родителями прежде, чем проводить вакцинацию.

— Я возмущена! Медработник не уточнила, не являемся ли мы контактами при COVID-19. Она не знает аллергический статус детей, какие у них хронические заболевания. Медсестра только измерила температуру детям, после чего сделала прививки. В стране сейчас эпидемия, и я считаю, что недопустимо проводить вакцинацию по своему усмотрению! Мой ребенок несколько раз сказал медсестре, что хочет отказаться от прививки. Но она заверила, что это невозможно.

О похожей истории журналистам рассказала мама ученицы одной из гимназий Минска. Прививки в школе делали пятиклассникам.

— Учитель на уроке спросила, кому уже есть 11 лет, и всех отправила на прививку. Хорошо, что моя дочь не поднимала руку. Решила сначала понять, зачем спрашивают. Перед прививкой детям сказали, что если ваши родители против, пусть звонят медсестре.

Журналисты узнали у врача-педиатра Светланы Ильясевич, могут ли медики прививать ребенка без согласия родителей.

— Все прививки детям проводятся только с согласия родителей ребенка (пациента). И согласие необязательно должно быть письменным. Но устно спросить у человека, нужна ли прививка, необходимо. Перед вакцинацией медик должен предоставить информацию о вакцине, возможных побочных эффектах. Другой вопрос, что не всегда просто доказать, что согласие не было дано.

Отдельно подчеркнем, что право отказаться от плановой прививки у пациентов в Беларуси есть. На сайте санитарно-эпидемиологической службы г. Минска говорится:

Каждый гражданин нашей страны имеет право на получение бесплатных прививок в рамках Национального календаря профилактических прививок и право отказаться от этих прививок. Если гражданин отказывается от проведения прививок себе или своим детям, одновременно он получает право на достоверную информацию о последствиях такого отказа.

Юрист Полина Василевская уже объясняла, что отказаться можно не только от рекомендованных прививок, но даже от тех, которые входят в Национальный календарь. Отказываться от них медики не советуют, но такое право у родителей и детей есть.

Специалист обращает внимание на то, что в приказе Минздрава № 191 от 27. 02. 2014 г. говорится о том, что медицинскому работнику необходимо получить устное согласие на проведение вакцинации.

— Необходимым условием проведения профилактической прививки пациенту является предварительное согласие пациента в возрасте 16 лет и старше, для лиц до 16 лет — родителей или опекунов. Согласие на проведение профилактической прививки дается устно, о чем делается медицинским работником запись в карте амбулаторного больного по специально утвержденной форме. При отказе пациента от профилактической прививки ему в доступной форме медицинским работником должны быть разъяснены возможные последствия отказа от вакцинации. А в Законе о здравоохранении (ч.3 ст. 44 Закона «О Здравоохранении») говорится, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право самостоятельно давать согласие на простое медицинское вмешательство, но простое медицинское вмешательство — более широкое понятие (это может быть и медицинский осмотр, например).

фото: rebenok.by

Юрист подчеркивает, что согласно Закону о здравоохранении пациент имеет право на выбор лечащего врача и медицинского учреждения, а также на участие в выборе метода оказания медицинских услуг. Это значит, что пациент или родители как законные представители своего ребенка имеют право на выбор не только места проведения вакцинации, но и самой вакцины. То есть медицинский работник не может сделать прививку ни в школе, ни в поликлинике без согласия родителей или самого ребенка.

Если ребенку нет 14 лет, проведение прививки в школе без присутствия родителей — это нарушение. В момент проведения прививки врач обязан предоставить законным представителям информацию о вакцине и возможных побочных эффектах, а после вакцинации наблюдать за состоянием ребенка в течение 30 минут.

Если родитель сомневается в том, что ребенку качественно поставят прививку в школе, юрист советует заранее написать отказ от вакцинации в школе и оставить его в карте ребенка.

— Это самый правильный вариант, особенно для тех детей, у которых есть вопросы по здоровью (хронические заболевания, часто болеют и т.д.). Если родители вакцинируют ребенка самостоятельно, например, в частных медицинских центрах, то в заявлении об этом можно указать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».