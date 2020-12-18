«Ящик Пандоры» в Центральной Азии 18.12.2020, 19:45

3,180

фото: ic24.kz

К чему приведет напряжение в отношениях Казахстана и РФ?

Попытка Российской Федерации дестабилизировать Казахстан может привести к катастрофическим последствиям во всей Центральной Азии. Об этом заявил директор по внешней политике Центра европейских реформ (CER, London) Иан Бондв, сообщает Guildhall.

По его словам, заявление депутата Государственной Думы РФ Вячеслава Никонова о том, что территория Казахстана была подарена Советским союзом и Россией, отображает преобладающее среди российских элит презрение к суверенитету постсоветских республик. Попытка Российской Федерации дестабилизировать Казахстан в целях расширения своих границ на юге и на востоке приведет к дестабилизации всей Центральной Азии.

«Заявления Вячеслава Никонова (депутат Государственной Думы РФ, заявивший, что территория Казахстана была подарена СССР и РФ – ред.), демонстрируют презрение к суверенному государству, граничащему с Россией, хотя стоит отметить, что в них нет ничего нового. В сентябре 2014 года президент России Владимир Путин заявил на выступлении в молодежном лагере «Селигер», что у Казахстана никогда не было государственности и что на территории, на которой Нурсултан Назарбаев построил Казахстан и вовсе никогда не было государственных образований. Не знаю, сделал ли Никонов свое заявление преднамеренно в канун Дня независимости Казахстана, но независимо от этого, такая позиция преобладает среди правящей элиты в России. Путин также тогда советовал казахскому народу оставаться частью «русского мира». Правящий класс в РФ не может принять суверенитет бывших советских республик, он по-прежнему полагает, что имеет право говорить от имени этнических русских, а иногда и других постсоветских меньшинств за пределами России», – заявил аналитик.

«Попытка России дестабилизировать Казахстан дестабилизирует всю Центральную Азию, регион, в котором не только Россия, но также Китай и другие внешние игроки имеют серьезные политические и экономические интересы. Границы, проведенные в советский период, во многих случаях были еще более произвольными, чем на Западе, и если Россия рискнет перекроить свои границы на юге и на востоке, она попросту откроет «ящик Пандоры». Я бы не стал рассматривать дестабилизацию Центральной Азии как выгоду для РФ, остается надеяться, что в Кремле также видят ситуацию», – подытожил Ян Бонд.

Напомним, ранее в Казахстане в МИД вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова в связи с заявлением главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова относительно территории страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».