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«Сегодня я один из вас»: премьер Словакии заразился коронавирусом

  • 18.12.2020, 20:40
  • 1,427
«Сегодня я один из вас»: премьер Словакии заразился коронавирусом
фото: epa

Политик на прошлой неделе участвовал в саммите ЕС в Брюсселе.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заболел COVID-19. Об этом он написал в Facebook 18 декабря.

Политик обнародовал скриншот с позитивным результатом теста на коронавирус.

"Сегодня я один из вас", – написал премьер.

Он сообщил, что на праздники должен был помогать в госпитале, но теперь "планы, наверное, будут немного другими".

Матович на прошлой неделе участвовал в саммите ЕС в Брюсселе, где был и президент Франции Эммануэль Макрон, у которого коронавирус подтвердили 17 декабря.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Словакии подтверждено 146,1 тыс. случаев COVID-19, умерло 1440 человек, 104,6 тыс. заболевших выздоровело.

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