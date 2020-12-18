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Азербайджан закрывает границу с Россией

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  • 18.12.2020, 21:00
  • 12,719
Азербайджан закрывает границу с Россией
ФОТО: MIL.RU

Решение было принято неожиданно для Москвы.

Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией до 1 марта, сообщило посольство Азербайджана в Москве. Причиной называется распространение коронавируса в двух странах, а также ужесточение эпидемиологических мер в Азербайджане.

«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер сухопутная государственная граница... для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года»,— передает ТАСС сообщение посольства.

Россия граничит с Азербайджаном на юге, российские пункты пропуска находятся в Дагестане. Отметим, что сегодня в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и директора ФСБ России Александра Бортникова. В сообщении азербайджанской стороны не было упоминаний закрытия границ.

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