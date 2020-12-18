Чего нельзя есть и пить при приеме антибиотиков 18.12.2020, 21:09

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Существуют продукты питания и напитки, которые могут негативно повлиять на эффективность антибиотиков.

Поэтому на время лечебного курса от них следует отказаться, пишет healthinfo.ua.

Алкоголь. Избегайте употребления спиртного при курсе антибиотиков. Даже умеренное питие может вызвать взаимодействие с антибиотиками, если употреблять спиртное или таблетки с интервалом менее 48 часов друг после друга. Например, антибиотики тинидазол и метронидазол могут вызывать головные боли, учащенное или нерегулярное сердцебиение, боли в животе, тошноту и рвоту, головокружения и приливы, если их принимать вместе с алкоголем.

Молочные продукты. Антибиотики нельзя запивать молоком - только водой. Молочные продукты, включая само молоко, сыр, масло и йогурт, могут повлиять на способность организма усваивать лекарства. Избегайте молочки в течение трех часов после приема антибиотиков.

Фруктовые соки. Точно так же нельзя принимать антибиотики с фруктовыми соками, особенно с грейпфрутовым, поскольку они могут помешать организму расщепить и правильно усвоить лекарство. Обогащенные кальцием напитки, например, апельсиновый сок, также снижают эффективность таблеток.

Сахар и дрожжи. Использование антибиотиков может привести к кандидозным (грибковым) инфекциям у некоторых пациентов, и особенно женщин. Поэтому рекомендуется избегать продуктов с высоким содержанием сахара и дрожжей, чтобы не накормить организм грибком Candida.

Что же надо есть? Добавление кокосового масла в рацион во время лечения антибиотиками может помочь снизить риск развития грибковой инфекции, связанной с антибиотиками. Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки после курса антибиотиков восстановит здоровье кишечника, а также уменьшит рост некоторых «вредных» бактерий. Однако пищевые волокна также способны замедлять пищеварение и всасывание антибиотиков. Поэтому рекомендуется избегать продуктов с клетчаткой во время лечения и есть их после курса. Эти продукты включают цельнозерновые (каши, цельнозерновой хлеб, коричневый рис), орехи, семена, бобы, чечевицу, ягоды, брокколи, горох, бананы, артишоки.

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