В Беларуси продлили призывную кампанию

В Беларуси продлили призывную кампанию2
- 18.12.2020, 21:25
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Формальная причина продления кампании — «неблагоприятная эпидемиологическая обстановка».
18 декабря был подписан указ, продлевающий осенний призыв до 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Формальная ричина продления кампании — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
В сообщении отмечено, что такая мера позволит обеспечить Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной подписанным в августе указом № 297.
Документом предусматривалось призвать в августе-ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.