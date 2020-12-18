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Участница Маршей: Мне 18 лет и хочу только одного - свободной жизни в новой Беларуси

  • 18.12.2020, 22:30
  • 1,747
Участница Маршей: Мне 18 лет и хочу только одного - свободной жизни в новой Беларуси
Фото: onliner.by

Белорусы очень изменились за последние месяцы.

Как меняются интересы юной девушки, когда в стране происходит беспредел? История подписчицы телеграм-канала «Баста»:

- Сама по себе я обожаю проводить время в городе. Особенно по выходным. Ходить по магазинам, обедать в кафе, отдыхать в развлекательных центрах, но с этого августа мои предпочтения поменялись. Я не могу гулять с мыслью о том, что нужно купить новые сапожки или красивую кофточку. Не помню, когда в последний раз была в парикмахерской, но мне и не хочется. Я не получаю от этого удовольствия.

Мне хочется только, чтобы в субботу снова вышли на марш прекрасные девушки. Мне хочется, чтобы в воскресенье собралось как можно больше белорусов с бело-красно-белыми флагами. Мне хочется, чтобы в списках было как можно меньше задержанных, чтобы никого не били, чтобы не вешали абсурдные статьи.

Мне 18 лет, меня задерживали два раза, я отсидела 15 суток. Я хочу только одного — свободной жизни в новой Беларуси!

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