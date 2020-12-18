Когда мы выходим на протестные акции - мы побеждаем 1 18.12.2020, 23:27

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Отправим преступников в Гаагу.

Ещё несколько интересных писем от читателей опубликовал телеграм-канала «Баста»:

- Когда мы выходим на протестные акции - мы побеждаем. В первую очередь побеждаем свой страх. Страх - это единственная материя, с помощью которой усатый бандит и его прихлебатели пытаются удержать бразды правления страной и народом. Поэтому выходить однозначно надо. Только побеждая в себе животный страх, мы перестаем быть стадными животными «овцами», и получаем право людзьмi звацца.

Когда мы разбегаемся при виде бандитов - мы проигрываем. Проигрываем даже тогда, когда опричникам таракана не удается никого схватить. Проигрываем потому, что бегство всегда интерпретируется как слабость и признак поражения. Ещё никогда бегущая с поля брани сторона не признавалась победительницей. Поэтому, если мы хотим иметь шанс на победу, следующее, что нам предстоит научиться делать - это перестать убегать, и не давать в обиду идущих с тобой рядом товарищей. И да, надо признать, вариант «по-хорошему» бандитов не впечатлил.

- Лука сам не уйдет. Преступники не уходят сами. Их уничтожают или снимают с трона насильно. Это банда. Банда мирно никогда не уйдет. Только лишение банды финансов поможет народу победить фашизм в Беларуси и отправить преступников в Гаагу. По-другому никак. Мирно диктаторы и фашисты не уйдут. Только пролив море крови невинных людей. Мы не должны этого допустить.

- Считаю, что нужно заводить как можно больше расследований преступлений «силовиков» по универсальной юрисдикции. Чтобы ни один из них не чувствовал безнаказанности. Чтобы каждый из них понимал, что раньше или позже, но придётся ответить за все, что они сейчас творят. «Силовики» - это единственное, на чем ещё держится режим. Публичное расследование и деанон - это единственное, чего они боятся.

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